Качество моторного топлива в Екатеринбурге и области оставляет желать лучшего

29 сентября 2016, 17:47

Качество топлива, реализуемого в Свердловской области, остаётся низким, об этом сегодня сообщил начальник отдела оценки соответствия ФБУ "Уралтест" Евгений Сысуев на пресс-конференции в Екатеринбурге. 

В 2014 году из 115 контрольных проб бензина 16% не соответствовали стандартам качества (по октановому числу и содержанию серы), в 2015 году - из 835 проб не прошли экспертизу 12%, а в неполном 2016 году из 400 проб некачественными оказались 8%. И до конца года, предположил Сысуев, ситуация "подтянется" примерно до 10-12%.

Нехорошие цифры, но это ещё цветочки, с дизельным топливом дело ещё хуже. В 2014 году взяли 340 проб – 29 процентов отрицательный результат, в 2015 году из 538 проб – 21 процент отрицательные, в этом году из 243 – 24 процента некондиции. Если учесть, что дизельные двигатели не так уж часты на легковых авто, но на них работает почти вся строительная и дорожная техника, весь дальнобойный автопарк, то это просто ужасные показатели, особенно на севере области – оттуда больше всего идёт жалоб. Отличилась одна АЗС небольшой компании в Ирбите: через одну из колонок начали отпускать загадочное «маловязкое топливо», а по чекам пробивали как дизельное топливо. Оно и есть разновидность дизельного, но для судовых малооборотистых двигателей.

Зальёшь для обычного дизеля – ремонт неизбежен. Самое интересное, что этой мелкой сети всего-навсего вынесли предупреждение, поскольку хозяин её – индивидуальный предприниматель, а сейчас действует временный мораторий на наказания предприятий малого бизнеса, пояснила руководитель Уральского территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Светлана Михеева. Крупную фирму в этом случае оштрафовали бы на 300 тысяч рублей. Но в вертикально интегрированных фирмах, то есть, крупных игроков на этом рынке есть своя служба качества и они дорожат своей репутацией. Всего штрафов за некачественное топливо в прошлом году было на 1 800 тысяч рублей, в этом – на 700 тысяч рублей. Но качество топлива от этих мер не улучшилось.

Так откуда же берутся плохие бензин и солярка, масла? Заводыпоставщики не следят за качеством или на АЗС «бодяжат»? И выяснилась одна интересная вещь. Всего в области у нас 613 АЗС, которые покупают топливо на 13 нефтебазах. А на них в одни и те же резервуары сливают топливо от разных заводов-поставщиков. Документы же оформляют по последней поступившей партии и кто набедокурил, иной раз и не выяснишь. На АЗС тоже хороши – то крышку резервуара не закроют и в топливо вода попадёт, то неведомым образом попадут грунтовые воды, или плохо промоют резервуары. И ведь что интересно, с жалобами идут в основном физлица, а вот предприятия общественного транспорта вв Екатеринбурге, к примеру, ни разу не обращались с заказом проверить топливо поставщиков, хотя иной раз от автобусов копоть при старте вылетает килограммами – отметил Евгений Сысуев.

И, наконец о ценах на топливо. Как свидетельствует Свердловский УФАС, с января по сентябрь нынешнего года цены, к примеру, на бензин поднялись на 2,5 — 4,5 процента, что в пределах и даже ниже инфляции. Ну хоть тут какой-то позитив...

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