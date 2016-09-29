В ТАСС расскажут о госуслугах в работе ГИБДД и МФЦ

29 сентября 2016, 18:00

30 сентября в 11.00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная использованию современных способов предоставления государственных и муниципальных услуг в работе ГИБДД и МФЦ.

 Начальник отдела технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу Иван Горновых, заместитель директора ГБУ СО "Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"Ирина Туркина расскажут об результатах и планах взаимодействия структур, об итогах работы по предоставлению наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг, в том числе через портал госуслуг, пояснят порядок регистрации транспортных средств и дадут необходимые рекомендации для автовладельцев.

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