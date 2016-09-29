Паралимпийцы – члены сборной России по волейболу сидя встретятся со студентами вузов

29 сентября 2016, 18:05

30 сентября в 12:00 в Царском зале Уральского государственного горного университета (Куйбышева, 30) состоится встреча представителей студенческих спортивных клубов вузов Уральского федерального округа и членов мужской сборной России по волейболу сидя.

Трое членов команды: нападающие Денис Шестаков и Анатолий Крупин, либеро команды Алексей Волков, а также исполнительный директор Свердловской областной федерации волейбола Алексей Политыко – примут участие в дискуссионном клубе, на котором обсудят со студентами вопросы повышения спортивной культуры среди молодежи. Кроме того, разговор пойдет и о ситуации в мировом спортивном сообществе, в том числе о последних событиях, связанных с отстранением российских спортсменов от игр в Рио.

Дискуссионный клуб проходит в рамках масштабного образовательного форума Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России "Урал-2016", проходящего в эти дни на базе УГГУ. Более 50 представителей студенческих спортивных клубов Уральского региона приехали в Екатеринбург для участия в образовательной программе по спортивному менеджменту и обмену опытом развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни в студенческой среде.

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