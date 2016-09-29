В Музее ИЗО пройдёт лекция "Наследие архитектурного авангарда в Екатеринбурге"

29 сентября 2016, 18:08

1 октября (суббота) в 13:00 в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (улица Воеводина, 5) состоится лекция Людмилы Токмениновой "Наследие архитектурного авангарда в Екатеринбурге". 

В 1920-1930-х гг. впервые в мировой истории национальная архитектура оказалась в авангарде. Эта эпоха оставила многочисленное наследие в Свердловске (Екатеринбурге). Несомненно, оно является самой ценной частью архитектурно-градостроительного наследия города, которое, однако, трудно сохранить.

Людмила Ивановна Токменинова является ведущим специалистом по архитектуре конструктивизма на Урале, руководителем Уральского отделения Российского национального комитета ИКОМОС, членом Федерального Научно-методического совета по архитектурному наследию, также она аттестованный Государственный эксперт, и член Союза архитекторов России.

Лекция пройдет в залах выставки "Передовая передового. На стройке новой жизни Урала". Стоимость входного билета в Музей 200 руб. - полный, 100 руб. - льготный, студенты вузов - бесплатно.

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