Олимпийский призёр Владимир Масленников из Лесного стал чемпионом России по стрельбе

Бронзовый призёр Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников одержал двойную победу на чемпионате России по стрельбе. Первенство проходит в Краснодаре с 23 по 30 сентября.

В Краснодаре завершились командные соревнования чемпионата России по стрельбе. Команда из Свердловской области заняла первое место по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров (Евгений Панченко из Екатеринбурга, Никита Куткин и Владимир Масленников из Лесного).

Каждый стрелок в квалификации сделал по 60 выстрелов за 1 час 45 минут. Свердловчане показали лучший результат - 1866.5 очка (1861.6 — у команды из Челябинска, 1859.0 очков набрала команда из Липецкой области).

В личном первенстве первое место завоевал бронзовый призёр Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Владимир Масленников. В финале он победил с преимуществом в 0.6 очка мастера спорта международного класса из Москвы Александра Дрягина.