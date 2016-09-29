Обзор криминальной хроники четверга, 29 сентября

29 сентября 2016, 18:53

В ДТП в Екатеринбурге погибла непристёгнутая пассажирка авто. Как сообщает отдел ГИБДД по Екатеринбургу, 39-летний водитель автомашины Nissan Almera на проспекте Космонавтов не справился с управлением и допустил столкновение с деревом. Иномарку развернуло поперёк проезжей части, после чего произошло столкновение с ВАЗ-2107. В результате аварии погибла ехавшая на заднем сидении "ниссана" 26-летняя женщина. В момент столкновения она не была пристёгнута ремнями безопасности. 

В Верхней Пышме судят двух девушек, ограбивших местного жителя. По данным СКР, 19 мая этого года они совершили ограбление, приехав из Екатеринбурга на встречу с местным жителем - 19-летним молодым человеком, который устроил посиделки в квартире бабушки, проживавшей на садовом участке. Дождавшись, пока остальные гости застолья разошлись по домам, девушки начали искать ценности. При этом попытавшемуся оказать сопротивление хозяину было нанесено ножевое ранение в область груди. похитив ценностей на сумму порядка 100 тыс. рублей злоумышленницы скрылись, но были задержаны полицией. Сейчас обеим разбойницам грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Екатеринбуржец, похитивший мальчика, отправится в колонию на 7 лет. Как сообщает свердловское следственное управление СКР, ранее судимый мужчина признан виновным в похищении заведомо несовершеннолетнего. 15 мая этого года 42-летний гражданин, находясь в состоянии опьянения обманным путём заманил 11-летнего мальчика к себе домой. Мужчина запер дверь квартиры изнутри и не разрешал мальчику сообщить родителям по телефону о своём местонахождении. Подсудимый признал свою вину, однако зачем он увёл мальчика - вспомнить так и не смог.

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