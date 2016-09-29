Президент Путин поддержал ужесточение отвественности для авиадебоширов

На состоявшейся в четверг, 29 сентября, встрече президента России Владимира Путина с руководителем компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым, глава государства поддержал просьбу об ужесточении наказания в отношении авиадебоширов. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор в целом шёл об окончании сезона летних перевозок и планах на будущее.

- Я поддержу Ваше предложение, давно пора было это сделать, - согласился глава государства на просьбу Виталия Савельева о дополнительных мерах в отношении недобросовестных пассажирах и авиадебоширах.

Среди возможных дополнительных мер - отказ пассажирам из "чёрного списка" в перевозке, перевод административной ответственности в уголовную, увеличение штрафов, а также разрешить экипажам применять средства сдерживания дебоширов, в том числе наручники.