Президент Путин поддержал ужесточение отвественности для авиадебоширов

29 сентября 2016, 18:54

На состоявшейся в четверг, 29 сентября, встрече президента России Владимира Путина с руководителем компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым, глава государства поддержал просьбу об ужесточении наказания в отношении авиадебоширов. Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор в целом шёл об окончании сезона летних перевозок и планах на будущее. 

- Я поддержу Ваше предложение, давно пора было это сделать, - согласился глава государства на просьбу Виталия Савельева о дополнительных мерах в отношении недобросовестных пассажирах и авиадебоширах.

Среди возможных дополнительных мер - отказ пассажирам из "чёрного списка" в перевозке, перевод административной ответственности в уголовную, увеличение штрафов, а также разрешить экипажам применять средства сдерживания дебоширов, в том числе наручники. 

- Мы предлагаем перевести административную ответственность по определённым рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 тысяч рублей (в некоторых странах Европы до 100 тысяч евро платят за то, что они делают на борту), - попросил у главы государства гендиректор "Аэрофлота". - Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания: это пластиковые наручники и ремни, – потому что мы связываем нарушителей пледами. Считаю, что такие меры – дать нам возможность на реализацию чёрных списков – позволят привести в чувство пассажиров, когда мы им будем отказывать в перевозке, как делают наши иностранные коллеги, примерно на пять лет. Просим Вас это поддержать, потому что для нас это очень важно, потому что наши кабинные экипажи от этого существенно страдают.

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