«Автомобилист» впервые за четыре года проиграл «Спартаку» в основное время

Хоккеистов екатеринбургского «Автомобилиста» в матчах регулярного чемпионата КХЛ продолжают преследовать неудачи в играх против команд Западной конференции.На этот раз уральские «лоси» проиграли в Москве «Спартаку» со счётом 0:2.

«Красно-белые» открыли счёт уже на 2-й минуте матча, а в середине второго периода удвоили преимущество.

В конце третьего периода «Автомобилист» вроде бы перехватил инициативу, но последовало удаление Яна Бухтеле, и спартаковец Михаил Плотников реализовал на 56-й минуте численное преимущество 3:0.

Последний раз «Автомобилист» проигрывал «Спартаку» в основное время в октябре 2012 гола, с тех пор екатеринбургская команда сыграла со столичными «красно-белыми» пят матчей: трижды завоёвывала полновесные три очка, побеждая в основное время, один раз выиграла по буллитам и однажды уступила в овертайме.

В десяти сентябрьских матчах «Автомобилист» набрал всего 10 очков из 30-ти возможных и откатился с лидирующих позиций в Восточной конференции на 7-е место, рискуя покинуть зону плей-офф.