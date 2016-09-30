«Спутник» вплотную приблизился к лидерам ВХЛ

Нижнетагильский «Спутник» с минимальным счётом 1:0 обыграл на домашней площадке «Саров» и теперь всего лишь на одно очко отстаёт от лидирующих в Высшей хоккейной лиге тверского ТХК и алметьевского «Нефтяника».

Единственную шайбу тагильчан на 26-й минуте записал на свой счёт Алексей Князев, которому ассистировали Евгений Гасников и Иван Груздев.

Тагильчане одерживают четвёртую победу подряд, причём «Нефтяник» и «Саров» они обыграли в основное время, а «Барс» и «Ариаду-НХ» по буллитам.

«Спутник», как и красноярский «Сокол», также набравший 16 очков в семи матчах, можно назвать теневыми лидерами регулярного чемпионата ВХЛ – опережающие их на одно очко ТКХ и «Нефтяник» сыграли соответственно на один и два матча больше.

Теперь тагильчане проведут серию матчей в гостях – с воронежским «Бураном» (5 октября), «Рязанью» (7-го) и командой «СКА-Нева» в Санкт-Петербурге (9-го) и чеховской «Звездой» (11-го).