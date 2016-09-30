Команда «Динамо-Строитель» досрочно проиграла полуфинал чемпионата России

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Спорт
14 часов назад
Полёты в Нижнем Тагиле отменяются
Нижний Тагил остался без этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом стало известно после заседания технических комитетов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Международной федерации лыжного спорта (FIS), который прошёл в Цюрихе в среду вечером.
16 часов назад
«У всех чемпионов сложный характер»
Валерий Стенников, главный тренер сборной Свердловской области по самбо, на этой неделе получил очередную награду – знак отличия «Спортивная доблесть».
16 часов назад
В четвертьфинале Кубка России «УГМК» сыграет со «Спартой»
В 1/8 финала Кубка России по баскетболу среди женских команд екатеринбургская «УГМК» разгромила в Самаре команду «Политех-СамГТУ» – 86:40 (33:15, 14:5, 21:15, 18:5).
27 сентября 2016
УрФУ – в элите студфутбола.
Сборная Уральского федерального университета взяла старт в новом для себя турнире – Национальной студенческой футбольной лиге (НСФЛ). Что же это за зверь такой и с чем его едят?
27 сентября 2016
«Летние» хоккеисты проиграли первый матч плей-офф
В первом матче полуфинала чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» уступил дома казанскому «Динамо» со счётом 2:3.
27 сентября 2016
В национальную сборную по футболу вошли три свердловчанина
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав игроков, которые будут вызваны для подготовки к товарищескому матчу с командой Коста-Рики. Среди них три уроженца Свердловской области – Олег Шатов, Игорь Смольников и Максим Канунников.
26 сентября 2016
«Лисицы» выиграли Кубок УГМК
Традиционный турнир на Кубок Уральской горно-металлургической компании по баскетболу среди женских команд завершился не менее традиционной победой команды из Екатеринбурга.
26 сентября 2016
Канада непобедима?
В минувшие выходные сборная России по хоккею завершила своё выступление на Кубке мира в Торонто. Подопечные Олега Знарка в полуфинале уступили хозяевам турнира и своему самому принципиальному сопернику – сборной Канады со счётом 3:5.
26 сентября 2016
Свердловские скалолазы привезли с Кубка России три медали
В Москве прошёл Кубок России-2016 по боулдерингу – виду скалолазания, где спортсмену нужно преодолеть серию коротких, но сложных трасс. Сборная Свердловской области заняла итоговое второе место, ещё две бронзовые медали наши скалолазы завоевали в личных дисциплинах.
26 сентября 2016
В Екатеринбурге в 12-й раз прошёл «Кросс нации»
Наш фотокорреспондент побывал на "Кроссе нации".