Команда «Динамо-Строитель» досрочно проиграла полуфинал чемпионата России

Во втором полуфинальном матче чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд екатеринбургская команда «Динамо-Строитель» с крупным счётом 2:7 проиграла в Казани местному "Динамо".

Итоговый счёт в серии – 2:0. Второй полуфинал также завершился досрочно – «Динамо» из Электростали со счётом 5:0 обыграло питерский «Метрострой», и здесь тоже итоговый счёт в серии – 2:0.

Теперь в финале встретятся динамовские команды Казани и Электростали, а «Динамо-Строитель» и «Метрострой» в играх между собой определят обладателя бронзовых медалей.