Женский этап Кубка мира по прыжкам с трамплина всё-таки разрешили провести в Нижнем Тагиле

Международная федерация лыжного спорта (FIS) всё же разрешила провести этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Нижнем Тагиле. Соревнования пройдут по расписанию.

Напомним, что в среду вечером FIS объявила об отмене этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и женщин, которые должны были пройти с 9 по 11 декабря 2016 года в Нижнем Тагиле. Основные причины - отсутствие ветрозащитной сетки и несвоевременная выплата призовых.

Но после экстренного заседания с участием президента Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского и рейс-директора FIS Вальтера Хофера было решено всё же провести два женских старта.

Они пройдут 10 и 11 декабря 2016 года на горе Долгой. Мужские соревнования будут перенесены в другое место.