Свердловские спасатели нашли заблудившегося грибника при помощи дрона

Заблудившуюся в окрестностях Екатеринбурга женщину, ушедшую в лес собирать грибы, удалось обнаружить с помощью беспилотника. Как сообщила служба спасения "Сова", женщина отошла слишком далеко от дороги и не смогла сориентироваться на местности. Тем не менее, при себе у неё был телефон: это позволило женщине связаться со спасателями и довольно точно описать место, где она находится.

- Спасатели нашли заблудившегося грибника под Северкой, - сообщили в службе "Сова". - Женщина по телефону достаточно точно описала место, где она свернула с дороги. Далее в воздух поднялась "летающая камера", при поддержке которой спасатели начали прочёсывать лес. К удаче грибника-любителя, женщина не успела уйти далеко и в скором времени была обнаружена.

Спасатели помогли уставшей и замерзшей женщине дойти до дороги, где её передали подоспевшему сыну.

По словам потерпевшей, женщина первый раз была именно в этом лесу, а потерю ориентации объясняет тем, что слишком увлеклась сбором грибов.

Видео: служба спасения "Сова"