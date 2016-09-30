Губернатор поздравил 1,3 млн свердловчан с Днём пожилых людей
30 сентября 2016, 09:44
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 1,3 млн людей старшего поколения с Днём пожилых людей, отмечаемым 1 октября.
Напомним, в нынешнем году мероприятия, посвящённые этому празднику, на Среднем Урале проходили в течение всего сентября. На территории региона в них приняли участие более 300 тысяч человек.
— День пожилых людей — один из самых сердечных, добрых и тёплых праздников. Люди старшего поколения — это наши родители, дедушки и бабушки, это те, кого мы любим, уважаем и ценим, кому мы обязаны своим современным благополучием, — отметил Евгений Куйвашев.