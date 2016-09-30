Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 152 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, не находящихся в запасе, а также об увольнении в запас тех военнослужащих, чей срок службы истёк. Текст указа был опубликован вечером в четверг, 29 сентября. Указ вступил в силу с момента опубликования.

- Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2016 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 "О воинской обязанности и военной службе" (далее – Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе") призыву на военную службу, в количестве 152 000 человек, - гласит текст указа. - Осуществить в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк.

Напомним, ранее стало известно, что в соответствии с планом призыва на осень 2016 года, в строй станут 3999 молодых свердловчан - это на 350 человек меньше, чем было призвано весной этого года. По информации Военного комиссариата Свердловской области, жители Среднего Урала тогда в основной массе пополнили части и соединения Центрального и Восточного военных округов.