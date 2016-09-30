Синоптики предупредили о ночных заморозках на Среднем Урале в выходные

30 сентября 2016, 10:14

Резкое похолодание на Среднем Урале достигнет своего пика в предстоящие выходные: ночами при прояснении температура воздуха опустится до -3, предупреждает ФГБУ "Уральское УГМС".

Согласно прогнозу, сегодня, 30 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями, местами умеренные (в горах) и небольшие дожди. Температура днём +7...+12°С, ночью +3...+8°С. Местами ночные температуры опустятся до -3. Ветер северо-восточный 4-9 м/с.

В субботу, 1 октября, по области также пройдут небольшие дожди. Днём +6...+11°С. Ночью похолодает до +0...+5°С, на севере области и в горах столбик термометра опустится до отметки -3°С. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В воскресенье, 2 октября, также пройдут небольшие дожди, местами осадки будут умеренными. Днём температура воздуха будет +8...+13°С, ночью похолодает до +1...+6°С. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с.

— Ночные заморозки в начале октября - явление нормальное для этого времени. Заморозки могут быть и на почве, и в приземном слое. В Екатеринбурге заморозки не прогнозируем - город слишком тёплый, а вот на севере области, в горах и в окрестностях Екатеринбурга ночью термометры покажут минусовые температуры, - пояснила "ОГ" главный синоптик ФГБУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко.

В среднеуральской столице погода в эти выходные будет немного теплее. Пройдут небольшие дожди, облачность переменная. В субботу и воскресение днём будет +9...+11°С, ночью +3...+5°С. Ветер юго-западный 9-11 м/с.

Отметим, Свердловская область в эти дни находится на северной периферии циклона, и синоптики не исключают, что тёплые дни ещё случатся в первой декаде октября.

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