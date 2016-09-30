В Екатеринбурге демонтировали 142 рекламные перетяжки над дорогами

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) добилось демонтажа 142 рекламных перетяжек над центральными улицами столицы Урала. Об этом сообщил департамент информполитики губернатора.

Напомним, размещение рекламных перетяжек над всеми видами автомобильных дорог в России запрещено. Однако улицы Екатеринбурга изобилуют такими конструкциями. Их прикрепляют к различным столбам, опорам уличного освещения или трамвайных линий электропередач. Это несёт в себе потенциальную опасность здоровью горожан и угрозу возникновения различных дорожно-транспортных происшествий.

При сильном ветре незаконно установленные рекламные перетяжки могут в любой момент оборваться и упасть на пешеходный тротуар, где идут горожане, либо на дорогу, где постоянно на скорости несутся машины.

Специалисты МУГИСО непрерывно проводят рейды по екатеринбургским улицам и выявляют опасные перетяжки над дорогами. Сейчас, например, они добиваются демонтажа ещё 78 таких конструкций.