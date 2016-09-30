В ДК "Лаврова" сгорела сцена на площади 100 квадратных метров

Сегодня в 9:28 загорелась сцена в зрительном зале в Доме культуры им. Лаврова (ул. Космонавтов, 23). В 9:53 пожар был потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров, на месте работали 99 человек личного состава и 17 единиц техники. Сейчас ведется проливка и разборка сгоревших конструкций, устанавливается причина возгорания сцены в зрительном зале. Из Дома культуры эвакуировали 200 человек.

Фото: социальные сети