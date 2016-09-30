МИД России рекомендовал россиянам проявить осторожность в "День гнева и протеста"

Ряд организаций, в том числе и исламских, призвали к проведению 30 сентября "Всемирного дня гнева и протеста" против очередного обострения обстановки в сирийском Алеппо. "День гнева" многие привязывают к традиционным пятничным молитвам мусульман. Поскольку мероприятие может быть использовано экстремистами, российский МИД рекомендовал гражданам России проявить разумную осторожность.

- Не исключено, что подобное мероприятие может быть использовано экстремистскими элементами в некоторых странах для нападок на Россию и провокаций против ее граждан, - говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства. - Рекомендуем россиянам, находящимся или проживающим за рубежом, проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где «гнев и протест» могут быть обращены против их достоинства и безопасности.

Напомним, накануне официальный представитель госдепартамента США Джон Кирби заявил о том, что гражданская война в Сирии продолжится, "экстремисты и экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя - несомненно - удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты".

В российском МИДе данное заявление Кирби уже назвали командой "фас" террористам.

Напомним, ситуация вокруг Алеппо стала осложняться после того, как США так и не приступили к отмежеванию отрядов "умеренной оппозиции" от террористических бандформирований. Американская сторона брала на себя данное обязательство по результатам длительных переговоров с Россией об урегулировании сирийской проблемы. Тем не менее, после наступления в Сирии режима прекращения боевых действий, США не только не смогло склонить к перемирию вооружённые отряды "оппозиции", но и сами нанесли удар по позициям правительственных войск в Дэйр-эз-Зор. Буквально через сутки после этого в Алеппо была уничтожена гуманитарная колонна - американская сторона поспешила обвинить в этом Россию, хотя никаких доказательств так и не предоставила. После того, как стало ясно, что сирийская армия соблюдает перемирие буквально в одностороннем порядке, стало ясно, что на данном этапе мирный процесс в очередной раз сорван.

Всего с начала гражданской войны в Сирии, по информации разных источников, уже погибло от 200 до 250 тысяч человек.