В Кировском районе Екатеринбурга состоится заседание призывной комиссии

30 сентября 2016, 11:01

5 октября в 10:00 в военном комиссариате по Кировскому району Екатеринбурга (улица Вишнёвая, 49а) состоится заседание призывной комиссии под председательством главы администрации района Александра Лоншакова.

Напомним, 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания, в ходе которой на военную службу планируется направить 152 тысячи человек. 3999 из них - свердловчане. Кировский район планирует призвать 143 человека.

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