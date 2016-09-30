В Кировском районе Екатеринбурга состоится заседание призывной комиссии

5 октября в 10:00 в военном комиссариате по Кировскому району Екатеринбурга (улица Вишнёвая, 49а) состоится заседание призывной комиссии под председательством главы администрации района Александра Лоншакова.

Напомним, 1 октября в России начинается осенняя призывная кампания, в ходе которой на военную службу планируется направить 152 тысячи человек. 3999 из них - свердловчане. Кировский район планирует призвать 143 человека.