Екатеринбуржцы станут героями телепрограммы на "Матч ТВ"

1 и 2 октября в столице Урала будет работать съёмочная группа телеканала "Матч ТВ": в Екатеринбурге пройдут съёмки программы о здоровом образе жизни "Инспектор ЗОЖ".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, сценарий программы таков: журналист Сергей Доля ездит по стране и рассказывает, как жители разных регионов ведут здоровый образ жизни и насколько российские города к этому приспособлены.

По словам редактора программы "Инспектор ЗОЖ" Дарьи Нещадимовой, первый этап съёмок в Екатеринбурге состоится в 9 часов утра 1 октября в Историческом сквере. 70 горожан — непрофессиональных спортсменов поучаствуют там во всевозможных состязаниях: перетягивании каната, различных играх с мячом и так далее. Соревнование продолжится в 16 часов того же дня в спортивном комплексе "Дацюк-Арена" и 2 октября в 9 часов утра в спортшколе "Локомотив".

Десять екатеринбуржцев, добившихся наилучшего результата, составят сборную города, которая в будущем выступит на всероссийском ГТО-тесте от "Инспектора ЗОЖ".