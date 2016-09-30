Двое малолетних детей погибли при пожаре в Туринском районе

30 сентября 2016, 11:34

Двое детей погибли, ещё один ребёнок с тяжёлыми ожогами доставлен в больницу: таков итог ночного пожара в частном доме в посёлке Фабричном Туринского района. По последней информации, в доме в момент пожара находились семь человек - двое взрослых и пятеро детей. Одна из погибших - 12-летняя девочка - в доме не проживала, а приходилась родственницей и пришла в гости. По предварительным данным, пожар начался в бане, а уже оттуда огонь перекинулся на жилой дом. 

- Установлено, что пожар начался в ночь на 30 сентября в бане, примыкающей к жилому дому, - сообщили в Следственном управлении СКР по Свердловской области. - Очевидцы возгорания успели разбудить хозяина дома и домочадцев, однако огонь в тот момент уже перекинулся на жилище.

Хозяин дома предпринял меры по спасению людей, успел до приезда пожарно-спасательных подразделений МЧС вывести из объятого пламенем дома жену и троих детей, однако 9-летний мальчик и 12-летняя девочка погибли. У ещё одной спасённой - 7-летней девочки - 80% ожогов. Сам мужчина также госпитализирован. Хозяйка и ещё двое детей при пожаре не пострадали, однако сейчас женщина пребывает в состоянии шока.

Сейчас следователи СКР и дознаватели МЧС проверяют все обстоятельства случившегося. По первоначальной информации семья является благополучной, в употреблении спиртных напитков родители несовершеннолетних замечены не были. 

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