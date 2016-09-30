Писатель из Екатеринбурга Светлана Лаврова претендует на премию конкурса "Книгуру"

Объявлен короткий список финалистов конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру". В него вошли 15 текстов семнадцати авторов из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калуги, Улан-Удэ, Якутска, Москвы, Казани, Киева, Тамбова.

В этом году на конкурс "Книгуру" было направлено 611 текстов, из которых Совет экспертов выбрал 15, в том числе - "Год свирепого цыплёнка" екатеринбургского автора Светланы Лавровой.

В жюри конкурса может войти любой желающий подросток в возрасте от 10 до 16 лет независимо от места проживания. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти проверку на достоверность представленных данных. Как сообщает сайт конкурса, сейчас на нём зарегистрированы дети со всей России и еще из 125 стран мира.

Короткий список финалистов конкурса "Книгуру", 7 сезон (2016 год): Ксения Беленкова. "Я учусь в четвёртом КРО"

Елена Владимирова. "Я тебя никогда не прощу"

Дарья Доцук. "Говорящий портрет"

Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков. "Умник, Белка и Капитан"

Екатерина Каретникова, Павел Каретников. "Город Семи Ветров"

Александр Киселёв. "Один Мальчик"

Светлана Лаврова. "Год свирепого цыплёнка"

Артём Ляхович. "Черти лысые"

Никита Марзан. "Старые да малые. Сборник сказок и историй"

Гузель Нугманова. "Школота"

Евгения Овчинникова. "Рассказы"

Лариса Романовская. "Удалить эту запись?"

Евгений Рудашевский. "Куда уходит кумуткан"

Майя Тобоева. "Тайна лесной поляны"

Ая Эн. "Абсолютно необитаемые"

Голосование происходит на сайте конкурса в течение двух месяцев, по его итогам будут выбраны три произведения-победителя. Призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей: за первое место - пятьсот тысяч, за второе - триста тысяч, за третье - двести тысяч рублей.