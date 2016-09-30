Писатель из Екатеринбурга Светлана Лаврова претендует на премию конкурса "Книгуру"

30 сентября 2016, 13:17

Объявлен короткий список финалистов конкурса на лучшее произведение для детей и подростков "Книгуру".  В него вошли 15 текстов семнадцати авторов  из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Калуги, Улан-Удэ, Якутска, Москвы, Казани, Киева, Тамбова. 

В этом году на конкурс "Книгуру" было направлено 611 текстов, из которых Совет экспертов выбрал 15, в том числе - "Год свирепого цыплёнка" екатеринбургского автора Светланы Лавровой.

В жюри конкурса может войти любой желающий подросток в возрасте от 10 до 16 лет независимо от места проживания. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и пройти проверку на достоверность представленных данных. Как сообщает сайт конкурса, сейчас на нём зарегистрированы дети со всей России и еще из 125 стран мира.

Короткий список финалистов конкурса "Книгуру", 7 сезон (2016 год):

  • Ксения Беленкова. "Я учусь в четвёртом КРО"
  • Елена Владимирова. "Я тебя никогда не прощу"
  • Дарья Доцук. "Говорящий портрет"
  • Цокто Жигмытов, Чингиз Цыбиков. "Умник, Белка и Капитан"
  • Екатерина Каретникова, Павел Каретников. "Город Семи Ветров"
  • Александр Киселёв. "Один Мальчик"
  • Светлана Лаврова. "Год свирепого цыплёнка"
  • Артём Ляхович. "Черти лысые"
  • Никита Марзан. "Старые да малые. Сборник сказок и историй"
  • Гузель Нугманова. "Школота"
  • Евгения Овчинникова. "Рассказы"
  • Лариса Романовская. "Удалить эту запись?"
  • Евгений Рудашевский. "Куда уходит кумуткан"
  • Майя Тобоева. "Тайна лесной поляны"
  • Ая Эн. "Абсолютно необитаемые"

Голосование происходит на сайте конкурса в течение двух месяцев, по его итогам будут выбраны три произведения-победителя. Призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей: за первое место - пятьсот тысяч, за второе - триста тысяч, за третье - двести тысяч рублей.

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