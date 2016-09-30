Павел Крашенинников претендует на пост главы одного из комитетов Госдумы

30 сентября 2016, 12:30

Президиум Генсовета "Единой России" обнародовал свой список кандидатур на должности председателей комитетов Государственной думы. В частности, среди выдвиженцев назван Павел Крашенинников.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", по "пакетному соглашению", сформированному на межфракционном заседании в Госдуме, единороссы смогут поставить своих выдвиженцев по главе 13 из 26 комитетов нижней палаты федерального парламента.

В перечень кандидатов на эти посты вошли:

  • Павел Крашенинников(комитет по государственному строительству и законодательству);
  • Вячеслав Никонов(комитет по образованию и науке);
  • Николай Николаев(комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям);
  • Евгений Москвичев (комитет по транспорту и строительству);
  • Ольга Тимофеева (комитет по экологии и охране окружающей среды);
  • Станислав Говорухин (комитет по культуре);
  • Павел Завальный (комитет по энергетике);
  • Владимир Шаманов (комитет по обороне);
  • Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам);
  • Ольга Савастьянова (комитет по Регламенту и организации работы Государственной думы);
  • Ильдар Гильмутдинов (комитет по делам национальностей);
  • Дмитрий Морозов (комитет по охране здоровья);
  • Василий Пискарев(комитет по безопасности и противодействию коррупции).

Напомним, Павел Крашенинников в нынешнем году вошёл в первую тройку кандидатов-единороссов от Среднего Урала. В Госдуму избран в пятый раз, но впервые - от Свердловской области. До этого он выдвигался от Челябинской области и Башкортостана. В прошлом созыве федерального парламента он возглавлял комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

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