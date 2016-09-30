Павел Крашенинников претендует на пост главы одного из комитетов Госдумы
30 сентября 2016, 12:30
Президиум Генсовета "Единой России" обнародовал свой список кандидатур на должности председателей комитетов Государственной думы. В частности, среди выдвиженцев назван Павел Крашенинников.
Как сообщает пресс-служба "ЕР", по "пакетному соглашению", сформированному на межфракционном заседании в Госдуме, единороссы смогут поставить своих выдвиженцев по главе 13 из 26 комитетов нижней палаты федерального парламента.
В перечень кандидатов на эти посты вошли:
- Павел Крашенинников(комитет по государственному строительству и законодательству);
- Вячеслав Никонов(комитет по образованию и науке);
- Николай Николаев(комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям);
- Евгений Москвичев (комитет по транспорту и строительству);
- Ольга Тимофеева (комитет по экологии и охране окружающей среды);
- Станислав Говорухин (комитет по культуре);
- Павел Завальный (комитет по энергетике);
- Владимир Шаманов (комитет по обороне);
- Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам);
- Ольга Савастьянова (комитет по Регламенту и организации работы Государственной думы);
- Ильдар Гильмутдинов (комитет по делам национальностей);
- Дмитрий Морозов (комитет по охране здоровья);
- Василий Пискарев(комитет по безопасности и противодействию коррупции).
Напомним, Павел Крашенинников в нынешнем году вошёл в первую тройку кандидатов-единороссов от Среднего Урала. В Госдуму избран в пятый раз, но впервые - от Свердловской области. До этого он выдвигался от Челябинской области и Башкортостана. В прошлом созыве федерального парламента он возглавлял комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.