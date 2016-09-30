Павел Крашенинников претендует на пост главы одного из комитетов Госдумы

Президиум Генсовета "Единой России" обнародовал свой список кандидатур на должности председателей комитетов Государственной думы. В частности, среди выдвиженцев назван Павел Крашенинников.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", по "пакетному соглашению", сформированному на межфракционном заседании в Госдуме, единороссы смогут поставить своих выдвиженцев по главе 13 из 26 комитетов нижней палаты федерального парламента.

В перечень кандидатов на эти посты вошли:

Павел Крашенинников (комитет по государственному строительству и законодательству);

(комитет по государственному строительству и законодательству); Вячеслав Никонов (комитет по образованию и науке);

(комитет по образованию и науке); Николай Николаев (комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям);

(комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям); Евгений Москвичев (комитет по транспорту и строительству);

Ольга Тимофеева (комитет по экологии и охране окружающей среды);

Станислав Говорухин (комитет по культуре);

Павел Завальный (комитет по энергетике);

Владимир Шаманов (комитет по обороне);

Андрей Макаров (комитет по бюджету и налогам);

Ольга Савастьянова (комитет по Регламенту и организации работы Государственной думы);

Ильдар Гильмутдинов (комитет по делам национальностей);

Дмитрий Морозов (комитет по охране здоровья);

Василий Пискарев(комитет по безопасности и противодействию коррупции).

Напомним, Павел Крашенинников в нынешнем году вошёл в первую тройку кандидатов-единороссов от Среднего Урала. В Госдуму избран в пятый раз, но впервые - от Свердловской области. До этого он выдвигался от Челябинской области и Башкортостана. В прошлом созыве федерального парламента он возглавлял комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.