Турция навсегда потеряла лидерство среди популярных туристических маршрутов россиян

30 сентября 2016, 12:20

"Турция вернула себе статус самого популярного курорта среди россиян" - с такими заголовками сегодня вышли многие российские СМИ, ссылаясь на заявление президента Турции Эрдогана о 60 тысячах туристов, посетивших страну в течение месяца, и данные туроператоров, якобы продающих 40% туров в Турцию. Однако глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сильно усомнился в объективности этих заявлений: сезон в Турции подходит к концу, а предпочтения туристов - надуманны.

— Турция действительно одно из популярнейших направлений для туристов. Сказался эффект отложенного спроса, но говорить о полной гегемонии на рынке ни в коем случае не приходится. Более того, уже в октябре в Турции начинаются дожди, портится погода, завершается сезон, и вряд ли есть смысл продлевать его. Турция хорошо себя проявила в прошедший месяц, но, убеждён, что успех 2014-2015 годов Турции вряд ли удастся повторить даже в сезоне весна-лето 2017 года. Эта задача практически невыполнима,- прокомментировал ситуацию на туристическом рынке Михаил Мальцев.

Отметим, после возобновления чартерных рейсов из России, Турцию посетили 60 тысяч российских туристов, эти данные озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами районных администраций в Анкаре. Президент выразил надежду на увеличение туристического спроса в октябре. Ранее АТОР сообщал, что до конца октября аэропорт Антальи ожидает не менее 550 чартерных рейсов из России, которыми прибудут ещё около 100 тысяч россиян.

Напомним, Турция стала вторым по популярности туристическим направлением в рейтинге, составленном аэропортом Кольцово. Пассажиропоток между Екатеринбургом и Антальей по итогам трёх недель после снятия ограничений составил 8,9 тысячи человек. Первое место по-прежнему принадлежит Ларнаке (Кипр), а третье - городу Энфида (Тунис).

Ранее сообщение с Турцией было приостановлено в ноябре 2015 года после инцидента с российским самолётом Су-24, сбитым в Сирии ракетой с турецкого самолёта. 30 июня 2016 года Президент России Владимир Путин снял ограничения на продажу туров в Турцию. Это произошло после его телефонного разговора с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который извинился за сбитый Су-24. Однако после июльских событий, когда турецкие военные попытались сместить законное руководство своей страны, авиарейсы из Екатеринбурга в Анталью опять отменили. Ограничение российской стороны принесло значительные убытки турецкой экономике: курорты за первые семь месяцев 2016 года потеряли 89% российских отдыхающих. 

Чартерное авиасообщение с Антальей было восстановлено 6 сентября. Первый рейс перевёз около 150 пассажиров. 

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