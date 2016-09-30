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Премию Татищева и Геннина получил медицинский центр "Бонум"

30 сентября 2016, 12:43

Специалистам Научно-практического центра "Бонум" вручили символ общественного признания — премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина за работу "Инновационные технологии хирургического лечения активной стадии ретинопатии недоношенных в городе Екатеринбурге и Свердловской области", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Лауреатами главной уральской премии в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" стали специалисты ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ "Бонум": профессор С.А. Коротких, Е.А. Степанова, профессор С.И.Блохина, М.А. Карякин, И.О. Елькин. 

Областной центр ретинопатии недоношенных (ОЦРН) на базе НПЦ "Бонум" — единственный в Уральском Федеральном округе, где внедрена уникальная модель комплексного ведения пациентов с РН. Она обеспечивает оптимальную диагностику, хирургическую реабилитацию и динамическое наблюдение недоношенных детей.

В 2015 году зарегистрированы высокие результаты комплексного лечения активной ретинопатии недоношенных. Под наблюдением в ОЦРН находились 1 464 ребёнка из группы риска по РН,  в том числе жители Екатеринбурга - 46%. РН  диагностирована у 647 детей, при этом пороговая стадия, требующая проведения лазерной коагуляции, развилась у 67 детей, из которых у 58 (87,6%) удалось предотвратить слепоту. Уровень инвалидности снижен до 1,7% (несмотря на увеличение числа детей с тяжёлыми формами РН до 80%).

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