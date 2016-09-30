Премию Татищева и Геннина получил медицинский центр "Бонум"

Специалистам Научно-практического центра "Бонум" вручили символ общественного признания — премию имени В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина за работу "Инновационные технологии хирургического лечения активной стадии ретинопатии недоношенных в городе Екатеринбурге и Свердловской области", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Свердловской области.

Лауреатами главной уральской премии в номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" стали специалисты ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ "Бонум": профессор С.А. Коротких, Е.А. Степанова, профессор С.И.Блохина, М.А. Карякин, И.О. Елькин.

Областной центр ретинопатии недоношенных (ОЦРН) на базе НПЦ "Бонум" — единственный в Уральском Федеральном округе, где внедрена уникальная модель комплексного ведения пациентов с РН. Она обеспечивает оптимальную диагностику, хирургическую реабилитацию и динамическое наблюдение недоношенных детей.