Компания Google начала исполнять требования Федеральной антимонопольной службы РФ
30 сентября 2016, 13:43
Компания Google начала рассылку уведомлений пользователям операционной системы Android о появившихся возможностях изменения предустановленных настроек.
Фото: vc.ru
Напомним, по заявлению от компании Яндекс в октябре 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Google предписание в срок до 18 ноября 2015 года устранить нарушение закона о защите конкуренции, которое ограничивает права производителей мобильных устройств на установку программ сторонних разработчиков. Срок исполнения предписания неоднократно переносился. В итоге было возбуждено административное дело, срок рассмотрения которого также переносился.
21 сентября глава ФАС Игорь Артемьев пригрозил выписывать компании Google новые штрафы каждые две недели до полного исполнения требований антимонопольной службы.
Пока изменить предустановленные настройки ОС Android предлагается самим пользователям. Предоставила ли компания Google больше свободы производителям устройств - пока не известно.
Справка ФАС РФ:
Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении выступило решение ФАС России по делу № 1-14-21/00-11-15, которым Google Inc. и Google Ireland Limited признаны нарушившими часть 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в предоставлении контрагентам-производителям мобильных устройств для предустановки на мобильные устройства, предназначенные для введения в оборот на территории России под управлением операционной системы Андроид, магазина приложений Google Play при условии обязательной предустановки совместно с магазином приложений Google Play совокупности иных приложений; обязательной предустановке на мобильные устройства или настройки на мобильных устройствах совместно с магазином приложений Google Play в качестве поисковой системы по умолчанию; обязательном размещении предустанавливаемых совместно с магазином приложений Google Play иных приложений Google строго в определенных Google местах на экране мобильного устройства; соблюдении запрета на предустановку приложений, продуктов, сервисов разработанных иными хозяйствующими субъектами за счет вознаграждения или иного материального стимулирования.