Компания Google начала исполнять требования Федеральной антимонопольной службы РФ

Компания Google начала рассылку уведомлений пользователям операционной системы Android о появившихся возможностях изменения предустановленных настроек.

Фото: vc.ru

Напомним, по заявлению от компании Яндекс в октябре 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала Google предписание в срок до 18 ноября 2015 года устранить нарушение закона о защите конкуренции, которое ограничивает права производителей мобильных устройств на установку программ сторонних разработчиков. Срок исполнения предписания неоднократно переносился. В итоге было возбуждено административное дело, срок рассмотрения которого также переносился.

21 сентября глава ФАС Игорь Артемьев пригрозил выписывать компании Google новые штрафы каждые две недели до полного исполнения требований антимонопольной службы.

Пока изменить предустановленные настройки ОС Android предлагается самим пользователям. Предоставила ли компания Google больше свободы производителям устройств - пока не известно.