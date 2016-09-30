Минприроды, Свердловская область и Уральский асбестовый комбинат подписали соглашение в Сочи

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и генеральный директор Уральского асбестового горно-обогатительного комбината Юрий Козлов 30 сентября подписали соглашение о сотрудничестве на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016", сообщает корреспондент "Областной газеты" с места событий.

Фото: Дарья Белоусова

Документ приурочен к Году экологии (2017 год). Между предприятиями и главами областей подписано уже 19 подобных соглашений. На форуме их подписали губернаторы Архангельской, Иркутской, Волгоградской области, Ростовской области.

Международный инвестиционный форум — это традиционная площадка для обсуждения вопросов развития мировой экономики и её современных тенденций, презентации инвестиционного и экономического потенциала России, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, политических кругов, экспертного и медиасообщества.