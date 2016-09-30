В Екатеринбурге пройдёт благотворительный забег в поддержку детей-аутистов

2 октября в 10:00 в Екатеринбурге от "Ельцин-Центра" стартует благотворительный забег, направленный на поддержку детей с особенностями развития. В акции могут принять участие все желающие, выбрав дистанцию на 1 или 5 километров. Маршрут будет пролегать по центру города, вдоль акватории городского пруда.

Собранные деньги организаторы обещают направить на спортивную реабилитацию детей с расстройствами аутического спектра и другими ментальными особенностями.