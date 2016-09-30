Шарфы ХК "Автомобилист" украсили памятник отцам-основателям Екатеринбурга

Фанатские шарфы хоккейного клуба "Автомобилист" появились сегодня утром на памятниках Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также Якову Свердлову на проспекте Ленина, сообщили "ОГ" в пресс-службе клуба.

Привлечь внимание публики, украсив городские памятники, ход уже знакомый горожанам, но всегда с улыбкой воспринимаемый. Шарфики украсили памятники и напомнили уральцам, что родную команду необходимо поддержать на предстоящих играх.

"Автомобилист" сыграет в Екатеринбурге 3 октября с "Ак-Барсом" (Казань), 5 октября - с "Ладой" (Тольятти), а 7 октября сразится с "Нефтехимиком" (Нижнекамск).

Напомним, хоккеистов екатеринбургского "Автомобилиста" в матчах регулярного чемпионата КХЛ продолжают преследовать неудачи в играх против команд Западной конференции: уральские "лоси" проиграли в Москве "Спартаку" со счётом 0:3. В десяти сентябрьских матчах "Автомобилист" набрал всего 10 очков из 30 возможных и откатился с лидирующих позиций в Восточной конференции на 8-е место, рискуя покинуть зону плей-офф.

В предстоящих играх нам нужна только победа, и поддержка болельщиков может помочь игрокам добиться успеха на льду и переломить ситуацию.

Напомним, на этой неделе хоккейный клуб объявил конкурс красоты среди болельщиц и заключил контракт с защитником Валерием Васильевым.