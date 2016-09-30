Глава Малышевского ГО подал в отставку

Глава Малышевского городского округа Валерий Хомутов подал в отставку.

В аппарате думы Малышевского городского округа корреспонденту "ОГ" подтвердили, что к ним поступило заявление от Валерия Хомутова об отставке с должности главы муниципалитета.

Напомним, что по итогам выборов 18 сентября 2016 года "Единая Россия" набрала на этой территории наименьшее количество голосов: в региональное Заксобрание — 24,39%, в Госдуму — 25,42%. Можно предположить, что такие результаты как-то повлияли на решение Валерия Хомутова оставить свой пост.

Главой Малышеского ГО он избран в марте 2012 года. До этого Валерий Хомутов был председателем думы Асбестовского городского округа.