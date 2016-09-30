В Театре эстрады будут чествовать пожилых свердловчан

1 октября в 12:00 в Уральском государственном театре эстрады (Екатеринбург, улица 8 марта, 15) состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей.

В мероприятии примет участие более 650 граждан пожилого возраста. Поздравит собравшихся исполняющий обязанности министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В фойе зала для гостей пройдет интерактивная киновикторина, посвященная году российского кино, выступят музыкально-инструментальные группы, пройдет выставка технического и прикладного творчества ветеранов "Фильм, фильм, фильм…"

Во время торжественного мероприятия в зрительном зале пройдет вручение знаков отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении", а также пожилым гражданам будет представлена музыкальная программа Уральского государственного театра эстрады – народное шоу "Музыка кино".