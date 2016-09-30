В Екатеринбурге 1 октября закроется движение трамваев по проспекту Ленина

В субботу закроется движение трамваев с 9:00 до 13:00 по проспекту Ленина, сообщает ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

Для проведения 59-й открытой комбинированной эстафеты на призы газеты "Вечерний Екатеринбург" закроется движение трамваев с 9:00 до 13:00 по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Луначарского в обоих направлениях.

Распределение маршрутов при закрытии движения трамваев: