Оксана
Жилина
В Екатеринбурге 1 октября закроется движение трамваев по проспекту Ленина
30 сентября 2016, 14:39
В субботу закроется движение трамваев с 9:00 до 13:00 по проспекту Ленина, сообщает ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".
Для проведения 59-й открытой комбинированной эстафеты на призы газеты "Вечерний Екатеринбург" закроется движение трамваев с 9:00 до 13:00 по проспекту Ленина от улицы Московской до улицы Луначарского в обоих направлениях.
Распределение маршрутов при закрытии движения трамваев:
|№ м-та
|Направление следования
|6
|Ст.ЦПКиО -ул.Куйбышева-ул Радищева -ул Московская - ст. Машиностроителей.
|13
|Ст.40 лет ВЛКСМ -ул Луначарского- ул Челюскинцев - ст. 7 Ключей.
|15
|Ст.40 лет ВЛКСМ -по ул Куйбышева - ст.Вторчермет
|18
|Ст.Шарташ -ул Луначарского- ул Челюскинцев - ст. ВИЗ
|26
|ст. Волгоградская - ул Московская - ул Челюскинцев - ул. Уральская - УрФУ -пр.Ленина-ул.Луначарского- ул Челюскинцев- ул Московская- ст. Волгоградская
|27
|ст. Керамическая - ул. Радищева - ул. Московская - ул. Челюскинцев - ул. Луначарского - гост. Исеть -ул. Луначарского - ул. Челюскинцев- ул. Московская - ул. Радищева - ст. Керамическая
|А
|Ст.40 лет ВЛКСМ - ул.Уральская - ул.Челюскинцев - ст.ВИЗ - ул.Челюскинцев- ул. Луначарского - пр. Ленина - Ст.40 лет ВЛКСМ
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