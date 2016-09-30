Герман Греф пообещал свердловчанам не закрывать офисы Сбербанка в малых городах

Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф пообещал жителям Свердловской области не закрывать отделения в малых городах. Об этом глава самого крупного кредитного учреждения страны заявил корреспонденту "Областной газеты" на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2016".

Фото: Дарья Белоусова

- Мы будем очень осторожно относиться к закрытию отделений Сбербанка в малых городах, в больших городах сеть будет сокращаться, - заявил председатель правления Сбербанка России Герман Греф в ответ на вопрос "Областной газеты" об оптимизации их банковской сети на территории уральского региона.

Напомним, в этом году Уральский Банк Сбербанка России выставил на продажу 38 офисов в 21 муниципалитете Свердловской области. В банке "ОГ" назвали этот шаг "планомерным совершенствованием филиальной сети". Но в муниципалитетах отмечают: банк закрывает офисы из-за низкой нагрузки на сотрудников и предлагает местным жителям переходить на электронные платежи. В рамках "оптимизации" с единственным офисом останутся Красноуральск и Новая Ляля.