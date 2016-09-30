Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём Сухопутных войск

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником, отмечаемым 1 октября.

Как отметил глава региона, в нынешнем году на военную службу со Среднего Урала отправятся более восьми тысяч призывников. Большая часть из них станет служить именно в Сухопутных войсках.