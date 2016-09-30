Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём Сухопутных войск
30 сентября 2016, 14:19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником, отмечаемым 1 октября.
Как отметил глава региона, в нынешнем году на военную службу со Среднего Урала отправятся более восьми тысяч призывников. Большая часть из них станет служить именно в Сухопутных войсках.
— Уральцы всегда достойно выполняют свой воинский долг, сохраняют и приумножают традиции доблести, мужества, патриотизма, высокой боевой выучки, сформированные в Российской армии, — подчеркнул Евгений Куйвашев.