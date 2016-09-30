В ГЦСИ прочитают лекции о модернизме и авангарде

5, 6 и 7 октября в 19:00 в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (Екатеринбург, улица Добролюбова, 19а) будут прочитаны лекции "Модернизм и авангард: реформирование языка искусства". Читает Андрей Фоменко. Лекции входят в годичный курс "Современное искусство как иностранный язык".

Цикл "Модернизм и авангард: реформирование языка искусства" поможет слушателям составить представление об основных направлениях и формах существования искусства конца XIX - начала XX веков. Как трансформировался художественный язык на рубеже веков и какие ключевые проблемы решало модернистское искусство? Особое внимание будет уделено особенностям развития модернизма в России. Что означало быть современным художником в России в начале ХХ века, и как это отношение к действительности повлияло на дальнейший ход истории русского искусства?

Андрей Фоменко – доктор наук, историк и критик современного искусства, фотографии и кино, эссеист, преподаватель, переводчик, доцент кафедры истории и теории дизайна и медиа-коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения российского государственного института культурологии. Обладатель главной премии в области современного искусства "Инновация".

Темы лекций: