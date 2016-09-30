В ГЦСИ прочитают лекции о модернизме и авангарде

30 сентября 2016, 14:08

5, 6 и 7 октября в 19:00 в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (Екатеринбург, улица Добролюбова, 19а) будут прочитаны лекции "Модернизм и авангард: реформирование языка искусства".  Читает Андрей Фоменко. Лекции входят в годичный курс "Современное искусство как иностранный язык". 

Цикл "Модернизм и авангард: реформирование языка искусства" поможет слушателям составить представление об основных направлениях и формах существования искусства конца XIX - начала XX веков. Как трансформировался художественный язык на рубеже веков и какие ключевые проблемы решало модернистское искусство? Особое внимание будет уделено особенностям развития модернизма в России. Что означало быть современным художником в России в начале ХХ века, и как это отношение к действительности повлияло на дальнейший ход истории русского искусства?

Андрей Фоменко – доктор наук, историк и критик современного искусства, фотографии и кино, эссеист, преподаватель, переводчик, доцент кафедры истории и теории дизайна и медиа-коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения российского государственного института культурологии. Обладатель главной премии в области современного искусства "Инновация".

Темы лекций:

  • 5 октября (среда) – "Язык геометрии: между абстракцией и социальной утопией"
  • 6 октября (четверг) – "Конструктивизм: преодоление автономии"
  • 7 октября (пятница) – "Сюрреализм: в поисках конвульсивной красоты"
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше