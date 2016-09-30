Уральский русский народный хор представит программу "Белым снегом"

1 октября в 18:00 в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета (проспект Ленина, 46 А) Уральский государственный академический русский народный хор представит программу "Белым снегом", с которой отправится в большой гастрольный тур по Сибирскому и Южному федеральным округам.

Программа посвящена двум юбилеям: 90-летию знаменитого уральского композитора, народного артиста России Евгения Родыгина, чья жизнь в течение нескольких лет была неразрывно связана с коллективом и 60-летию созданной им легендарной песни "Белым снегом".

Также в программу вошли концертные номера из "золотого фонда" Уральского хора, накопленные за 73 года творческой жизни, это самые яркие, вокальные и хореографические композиции, созданные на основе самобытного уральского фольклора, которые неизменно вызывают восхищение, как у российской, так и у зарубежной публики.