В Екатеринбурге полиция изъяла у преступников килограммовый изумруд

30 сентября 2016, 14:24

Свердловские полицейские в ходе оперативных мероприятий пресекли деятельность группы граждан, которые подпольно торговали драгоценными камнями. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел РФ, задержание торговцев произошло в одном из кафе на проспекте Ленина. В числе изъятого изумруда весом 1225 граммов. 

- Сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области в результате спецоперации задержана группа подозреваемых в незаконном обороте драгоценных камней, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание торговцев сотрудники ОБОП проводили совместно с бойцами СОБРа. У девяти задержанных участников преступной группы изъяты три травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, ружьё и боеприпасы к ним, а также драгоценные камни и изделия из драгметаллов.

По информации полицейских, лишь один из подозреваемых имеет преступное прошлое, остальные ранее не судимые. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 191 УК РФ ("Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга в составе организованной группы или группой лиц по предварительному сговору"). Максимальная санкция данной статьи – семь лет лишения свободы и штраф в один миллион рублей.

Видео: МВД РФ

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