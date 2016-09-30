Путин исключил Фрадкова из состава Совбеза

30 сентября 2016, 15:37

Президент РФ Владимир Путин исключил из состава Совета Безопасности РФ Михаила Фрадкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ вступает в силу с 5 октября 2016 года.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина директором Службы внешней разведки. Должность ранее занимал Михаил Фрадков. Отставка чиновника связана с выходом на пенсию. Михаил Ефимович возглавлял службу в течение девяти лет. 

Как сообщил корреспонденту "Первого канала" пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, Михаил Фрадков будет выдвинут в председатели Совета директоров РЖД.

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