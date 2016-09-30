Екатеринбургский экстремал прошёл 60 метров по тросу между строительными кранами

Утром 29 сентября екатеринбургский экстремал Максим Кагин и его друг Александр Чернявский реализовали первый в России хайлайн между строительными кранами недалеко от станции метро "Маякино" в Москве. Они прошли по стропе длиной 60 метров на высоте 45 метров. Об этом Максим Кагин написал на своей официальной странице "В контакте".

"Хайлайн — эластичная стропа, натянутая с прогибом на высоте, она постоянно шатается. Давно хотел натянуть стропу между строительными кранами. Проект оказался вдохновляющим, полным тревог и переживаний. Ощущения чудесные! Готовились недолго: день нужен был для разведки и день для обсуждения. Я полностью прошёл линию, но не успел приступить к трюкам, так как кто-то вызвал полицию. Сверху мы спустились сами, и после беседы стражи порядка нас отпустили", - рассказал "ОГ" Максим Кагин.

Ранее "ОГ" писала о том, что уральский хайлайнер преодолел маршрут длиной 64 метра через реку Ай (60 метров над водой).

Екатеринбургский экстремал настоятельно рекомендует не повторять опасный трюк, для которого необходима подготовка и соответствующее снаряжение.

На фото Максим Кагин в Москве, из архива хайлайнера

На фото Александр Чернявский в Москве, из архива Максима Кагина