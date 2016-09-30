"Ладошки" могут прихлопнуть "Екарту" в школах Екатеринбурга

Глава Сбербанка Герман Греф призвал регионы к сотрудничеству в сфере внедрения системы детских безналичных платежей в школьных столовых. Сервис под названием "Ладошки" успешно прошёл испытания в 50 школах страны. Об этом Греф заявил на проходящем сейчас в Сочи инвестиционном форуме.

Сервис "Ладошки" был впервые представлен в апреле 2015 года. Он основан на биометрической технологии оплаты питания по ладони. Для оплаты необходимо ввести сумму и просто поднести ладонь к сенсору. Он считает индивидуальный рисунок капилляров ладони, а специальная оптическая система, интегрированная в сенсор, идентифицирует плательщика, после этого сумма автоматически спишется с его счета.

В настоящее время пополнять лицевые счета можно как наличными денежными средствами, так и с использованием банковских карт, через устройства самообслуживания Сбербанка и интернет-банк "Сбербанк Онлайн", комиссия при этом не взимается.

Руководитель уральского офиса Сбербанка Владимир Черкашин подтвердил "ОГ", что "Ладошки" будут активно продвигаться и в Свердловской области. Первый проекты уже реализуются в школе Полевского и в лицее СУНЦ УрФУ.

Напомним, сейчас во многих школьных столовых Екатеринбурга дети могут оплачивать обеды с помощью "Екарты", привязанной к банковскому счету родителей. Проект начал реализовываться на территории уральской столицы с 1 сентября 2011 года.