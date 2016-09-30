Пять лучших муниципалитетов Среднего Урала получат гранты от областного бюджета

Правительство Свердловской области назвало пять наиболее эффективных муниципалитетов нашего региона по итогам 2015 года. Постановление о распределении между ними специальных грантов от областного бюджета опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, самый большой грант — 2,2 млн рублей получит Серовский городской округ. Для Североуральского городского округа выделяется в два раза меньше — 1,1 млн рублей. Грант для Шалинского городского округа составит 743 тыс. рублей, а Бисертский городской округ и Нижнесергинский муниципальный район получат по 185,8 тыс. рублей. Эти средства муниципалитеты обязаны израсходовать до 1 января 2017 года.