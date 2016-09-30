Глава свердловского минфина расскажет о бюджетном процессе 2017 года

30 сентября 2016, 15:25

3 октября в 14:40 в министерстве финансов Свердловской области (Екатеринбург, проспект Ленина, 34, 3 этаж, "зелёный" зал) и.о. заместителя председателя правительства, и.о. министра финансов Свердловской области Галина Кулаченко ответит на вопросы журналистов в формате пресс-подхода по итогам установочного заседания согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов о расчете межбюджетных трансфертов. Руководитель министерства расскажет о том, на каких принципах будет построен бюджетный процесс 2017 года.

В установочном заседании примут участие депутаты Законодательного собрания, представители региональных и муниципальных органов власти, финансисты. Работа согласительных комиссий дает старт очередному этапу бюджетного процесса в Свердловской области. Практика согласительных процедур  традиционна для Среднего Урала,  она демонстрирует открытость и прозрачность подготовки основного финансового документа региона. 

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