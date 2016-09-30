Почти на месяц закрывается движение транспорта по улице Мельникова в Екатеринбурге

Рабочие ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" перекроют сквозное движение автотранспорта по улице Мельникова на перекрестке с улицей Татищева с 1 октября до 27 октября 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Перекрытие связано с масштабной реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону. Отметим, что движение по улице Татищева сохранится, в том числе и через перекрёсток с улицей Мельникова.