Почти на месяц закрывается движение транспорта по улице Мельникова в Екатеринбурге
30 сентября 2016, 16:05
Рабочие ОАО "Трест Уралтрансспецстрой" перекроют сквозное движение автотранспорта по улице Мельникова на перекрестке с улицей Татищева с 1 октября до 27 октября 2016 года, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Перекрытие связано с масштабной реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, тяготеющей к Центральному стадиону. Отметим, что движение по улице Татищева сохранится, в том числе и через перекрёсток с улицей Мельникова.