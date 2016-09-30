Аварийный многоквартирный дом на Сибирском тракте готовят к сносу

Глава Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений по адресу пер. Сухой, д. 3/ул. Лагерная, д. 6. Дом признан аварийным и подлежит сносу.

Ещё в 2014 году екатеринбургская мэрия провела аукционы на право заключить договор о развитии застроенной территории (РЗТ) на участке площадью 30 тыс. кв м. на ул. Лагерной—пер. Сухого—Сибирского тракта. Надел был продан за 10,33 млн. рублей застройщику ООО "АстраИнвестСтрой" (входит в ГК "Астра"), и компания уже занимается расселением жителей домов в указанном периметре.

Здесь предстоит расселить четыре дома: ул. Лагерная, 8 и 10; пер. Сухой, 3/ ул. Лагерная, 6; ул. Артема, 7. Как сообщили "ОГ" в пресс-службе компании, первая очередь жильцов уже переехала в новые квартиры. Там также отметили, что сегодня жители аварийных домов самостоятельно выбирают себе новый район и дом для проживания, а застройщик выкупает жильё и передаёт собственникам.

Программа сноса рассчитана на период до 2025 года. Также в компании отметили, что пока проектная документация по строительству нового объекта на этом участке находится в разработке.