Владимир Черкашин: "Мы до последнего стараемся удерживать каждый офис Сбербанка"

После заявления, сделанного "ОГ" председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, который пообещал уральцам не закрывать офисы в малых городах, нам удалось поговорить с главой уральского Сбербанка Владимиром Черкашиным.

Фото: Дарья Белоусова

- Сбербанк недавно выставил на продажу 38 офисов в 21 муниципалитете Свердловской области. В Новой Ляле, Краснотурьинске сейчас остается всего по одному отделению. Как можете прокомментировать оптимизацию сети в малых городах?

- Когда мы принимаем решение об оптимизации, мы учитываем несколько факторов: пропускную способность, клиентопотоки, доступность того или иного населенного пункта, количество устройств самообслуживания. Сегодня ряд офисов остаются недозагруженными. Сейчас уже большое число стандартных операций совершается на удалённых каналах (сбербанк-онлайн, банкоматы, платежные терминалы). Если все эти факторы говорят нам о том, что физическая сеть может быть изменена, мы это делаем. В некоторых городах мы просто меняем расположение офиса, потому что так для жителей удобнее.

Ещё одна проблема - плачевное состояние офисов. В небольших населенных пунктах они зачастую находятся в таких условиях, что мы просто не можем обеспечить там сохранность денежных средств и безопасность наших сотрудников. Мы понимаем, что в некоторых населенных пунктах мы единственные, поэтому стремимся до последнего удержать точку и закрываем, если она уж совсем убыточная. К сожалению, таких точек достаточно много.

- Сейчас пик жалоб, связанных с закрытием офисов.

- Это было связано с избирательной кампанией. Некоторые потенциальные депутаты, общаясь с людьми, строили свои кампании на скандале и негативе. Мы за то, чтобы быть везде. Это же наши клиенты, наши доходы. Но реальность такова, что далеко не везде мы можем обеспечить безубыточность. А строить новые отделения или ставить модульные конструкции достаточно дорого. Сейчас мы начали развивать сеть передвижных пунктов кассового обслуживания. Они заезжают раз-два в неделю в одну точку и во многих случаях могут стать альтернативой нерентабельным отделениям. Для этой цели мы начали использовать новые броневики, которые имеют спутниковые антенны и выход в интернет, могут предоставлять весь спектр банковских услуг.