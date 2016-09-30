Дождливый сентябрь вызвал половодье на реках Среднего Урала

В сентябре практически все метеостанции Свердловской области зарегистрировали выпадение осадков больше нормы, это вызвало половодье на уральских реках. В первой декаде октября осадки будут частыми и местами увеличение водности рек продолжится, сообщает ФГБУ "Уральское УГМС".

2016 год изобиловал аномалиями и резкими контрастами. Половодье было очень высоким, местами пики подтягивались к наивысшим отметкам, затем реки резко ушли в маловодье. Например, в среднем течении Сосьвы (в районе д. Морозково) пик половодья подбирался к максимальной отметке рекордного 1979 года. А в начале сентября на этом участке реки уровень воды опустился ниже самого низкого значения, когда-либо зарегистрированного.

Теперь в режим реки Сосьвы, как и всех рек бассейна Тавды, вмешался сентябрьский дождевой паводок.

— Все лето водность рек в регионе составляла 30-60% нормы, и только отдельные реки выдавали среднемесячные расходы воды поближе к норме. Особенно дефицит водных ресурсов ощущался на юге области. В августе даже пришлось провести совещание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохозяйственной системы Екатеринбургского промузла, на котором Уральским УГМС был представлен анализ гидрологической обстановки на бассейне реки Чусовой с неутешительным прогнозом на сентябрь, - объясняет начальник отдела гидрологических прогнозов Неля Мирошникова.

В сентябре в Туре и Нице спады уровней воды чередовались с подъёмами (общее их повышение за месяц составило 40-80 см). А вот в реках бассейна Тавды увеличение водности было значительней. Здесь прошли первые за сезон дождевые паводки.

Река Лобва.

Напомним, в этом году в Свердловской области весенний паводок был одним из самых сильных за последние десятилетия.