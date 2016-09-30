Обзор криминальной хроники пятницы, 30 сентября

В Рефтинском спецучилище к работе с подростками допускались ранее судимые граждане. По результатам проверки, которая была проведена прокуратурой после массового побега учащихся с территории Рефтинского спецучилища для несовершеннолетних граждан с девиантным поведением 31 августа, возбуждены админстративные производства в отношении и.о. директора учреждения Алексея Хуторного - по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"), а также в отношении начальника отдела кадровой и правовой работы учреждения Алевтины Чевелевой – по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений"). Пять сотрудников, в том числе заместитель директора по режиму и начальник отдела социально-психологической работы учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе изучения личных дел сотрудников установлено, что к работе с детьми допускаются лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести, без разрешения на это территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Под Каменском-Уральским ревнивая жена отправила мужа в реанимацию за СМС-переписку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 29-летняя жительница села Маминского Каменск-Уральского района избила своего мужа граблями, так как заподозрила его в переписке с некой таинственной незнакомкой: мужчина просто слишком быстро спрятал телефон, когда увидел, что к нему подошла жена. Избитый муж терпел сильную боль несколько дней, пока не стало ясно, что ему нужна серьёзная медицинская помощь - после осмотра он был помещён в реанимационное отделение местной больницы. Ревнивая супруга уже созналась в содеянном и написала явку с повинной.

Бывший чиновник Уральской таможни осуждён за серию хищений бензина. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, гражданин, ранее занимавший должность государственного таможенного инспектора административно-хозяйственного отдела оперативно-технической службы Уральского таможенного управления, признан виновным в совершении пяти преступлений, квалифицированных как "Растрата". Мужчина систематически заправлял личную автомашину топливными картами организации, а затем, пользуясь служебным положением, скрывал факты хищений. Ущерб составил всего порядка 5 тысяч рублей, однако теперь уже бывшему таможеннику придётся уплатить в доход государства штраф 300 тысяч рублей.

Центр культуры "Верх-Исетский" возместит посетителю стоимость украденной шубы. Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центра культуры "Верх-Исетский" на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, постановившего возместить свердловчанке стоимость пропавшей в гардеробе шубы стоимостью 60 тысяч рублей. Таким образом поставлена точка в истории, которая началась ещё в начале января 2016 года. Тогда екатеринбурженка, придя в Центр культуры на заседание литературного объединения, сдала в гардероб верхнюю одежду, в том числе и шубу. Гардеробщица приняла вещи, не выдав номерную бирку. По окончании мероприятия владелица не обнаружила ни гардеробщицы, ни шубы. Женщина в судебном порядке потребовала возместить как стоимость шубы, так и моральный вред, который оценила в 20 тысяч рублей. Суд счёл возможным удовлетворить лишь материальные претензии - истица не смогла документально подтвердить причиненные ей нравственные страдания. Кроме стоимости шубы ответчик также оплатит судебные расходы.