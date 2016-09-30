Обзор криминальной хроники пятницы, 30 сентября

30 сентября 2016, 17:37

В Рефтинском спецучилище к работе с подростками допускались ранее судимые граждане. По результатам проверки, которая была проведена прокуратурой после массового побега учащихся с территории Рефтинского спецучилища для несовершеннолетних граждан с девиантным поведением 31 августа, возбуждены админстративные производства в отношении и.о. директора учреждения Алексея Хуторного  - по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ ("Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"), а также в отношении начальника отдела кадровой и правовой работы учреждения Алевтины Чевелевой – по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредставление сведений"). Пять сотрудников, в том числе заместитель директора по режиму и начальник отдела социально-психологической работы учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. В ходе изучения личных дел сотрудников установлено, что к работе с детьми допускаются лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести, без разрешения на это территориальной комиссии по делам несовершеннолетних.

Под Каменском-Уральским ревнивая жена отправила мужа в реанимацию за СМС-переписку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, 29-летняя жительница села Маминского Каменск-Уральского района избила своего мужа граблями, так как заподозрила его в переписке с некой таинственной незнакомкой: мужчина просто слишком быстро спрятал телефон, когда увидел, что к нему подошла жена. Избитый муж терпел сильную боль несколько дней, пока не стало ясно, что ему нужна серьёзная медицинская помощь - после осмотра он был помещён в реанимационное отделение местной больницы. Ревнивая супруга уже созналась в содеянном и написала явку с повинной. 

Бывший чиновник Уральской таможни осуждён за серию хищений бензина. Как сообщает Уральское следственное управление на транспорте, гражданин, ранее занимавший должность государственного таможенного инспектора административно-хозяйственного отдела оперативно-технической службы Уральского таможенного управления, признан виновным в совершении пяти преступлений, квалифицированных как "Растрата". Мужчина систематически заправлял личную автомашину топливными картами организации, а затем, пользуясь служебным положением, скрывал факты хищений. Ущерб составил всего порядка 5 тысяч рублей, однако теперь уже бывшему таможеннику придётся уплатить в доход государства штраф 300 тысяч рублей.

Центр культуры "Верх-Исетский" возместит посетителю стоимость украденной шубы. Свердловский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Центра культуры "Верх-Исетский" на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, постановившего возместить свердловчанке стоимость пропавшей в гардеробе шубы стоимостью 60 тысяч рублей. Таким образом поставлена точка в истории, которая началась ещё в начале января 2016 года. Тогда екатеринбурженка, придя в Центр культуры на заседание литературного объединения, сдала в гардероб верхнюю одежду, в том числе и шубу. Гардеробщица приняла вещи, не выдав номерную бирку. По окончании мероприятия владелица не обнаружила ни гардеробщицы, ни шубы. Женщина в судебном порядке потребовала возместить как стоимость шубы, так и моральный вред, который оценила в 20 тысяч рублей. Суд счёл возможным удовлетворить лишь материальные претензии - истица не смогла документально подтвердить причиненные ей нравственные страдания. Кроме стоимости шубы ответчик также оплатит судебные расходы.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Общество

час назад

В Театре эстрады сегодня чествуют пенсионеров
В День пожилых людей в Свердловской области будут чествовать активистов ветеранских организаций.

час назад

Если спорт, то это – навсегда
В Екатеринбурге на днях отметил своё 20-летие клуб ветеранов спорта. Наверное, это самая активная ветеранская организация в городе во главе с бессменным председателем Владимиром Котом.

час назад

Уральских изб душа живая
Так поэтично назвала несколько лет назад свой проект бывший учитель литературы, а на то время директор Арамашевского краеведческого музея, Вера Реутова. Проект стал в 2009 году победителем грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» благотворительного фонда Владимира Потанина и дал возможность в небольшом селе Арамашево вернуть к жизни старинные избы с самобытными рисунками.

час назад

Не погаснут «горячие сердца»
Около пяти тысяч акций, конкурсов и творческих вечеров прошли в области в рамках месячника добрых дел.

8 часов назад

Последние дни золотой осени
Фотокорреспондент «Областной газеты» запечатлел последние дни золотой осени на Урале.

19 часов назад

Пассажирский самолёт разбился после вылета из Кольцово
В 1973 году под Свердловском произошла крупнейшая в истории города авиационная катастрофа.

29 сентября 2016

Поднебесные темпы
Чем живут и как развиваются сегодня крупнейшие города КНР

29 сентября 2016

Ловись, рыбка, и лучше большая…
Кто помнит, в советских столовых висели таблички: «Четверг – рыбный день».

29 сентября 2016

«Мирный атом» в Каменске-Уральском никто не крал
В 2014 году в Каменске-Уральском был открыт памятник жертвам радиационных катастроф. Он был возведён на пожертвования горожан.

28 сентября 2016

Зимний сад
Мечта любой хозяйки может стать реальностью в загородном доме

Последние новости
Что было раньше