Дмитрий Медведев прибыл на Международный инвестиционный форум в Сочи

На Международный инвестиционный форум в Сочи прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев, передаёт с места событий корреспондент "ОГ" Дарья Белоусова.

Фото: Дарья Белоусова

Сейчас глава правительства осматривает стенды, знакомится с проектом Краснодарского края.

Международный инвестиционный форум — это традиционная площадка для обсуждения вопросов развития мировой экономики и её современных тенденций, презентации инвестиционного и экономического потенциала России, взаимодействия и укрепления связей между иностранными и российскими представителями бизнеса, политических кругов, экспертного и медиасообщества.