Свердловчане заключили договоры на долевое строительство жилья на 51 млрд рублей

В Свердловской области на сегодняшний день действует 11,2 тыс. договоров на долевое строительство жилья, с общей суммой привлечённых средств – 51 млрд рублей.

Как сообщает департамент информационной политики губернатора, в настоящее время на Среднем Урале по договорам долевого строительства возводится 2,2 млн. кв. метров жилья. Причём количество многоквартирных домов, возводимых в рамках "долёвки" в нынешнем году заметно увеличились. Если в 2015 году строилось 225 таких объектов, то сейчас их стало уже 246.

Одновременно возрос и интерес строительных организаций к работе по договорам долевого строительства. В 2016 году возведением домом с привлечением средств дольщиков занимаются 137 застройщиков – это на девять организаций больше, чем в 2015 году.

По мнению заместителя областного министра строительства и развития инфраструктуры Сергея Киселёва, такое увеличение популярности "долёвки" объясняется тем, что эта форма приобретения нового жилья максимально защищена государством от всевозможных рисков.