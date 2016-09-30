"Богословскому" добавили денег из федерации

Буквально сегодня из Фонда развития моногородов в Свердловскую область поступило еще 80,6 млн. рублей. Эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске. Об этом свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил прессе на Международном инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, Свердловская область относится к числу регионов с самой высокой концентрацией моногородов. Всего у нас 24 монопрофильные территории.

- Буквально недавно Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОРа в Краснотурьинске. Это позволит привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, не связанные с деятельностью БАЗа, - отметил глава региона. Он подчеркнул, что сегодня предложения о намерении работать на ТОРе в Краснотурьинске поступили уже от 15 потенциальных резидентов. Это до 12 млрд. рублей инвестиций.

Напомним, в 2015 году из Фонда развития моногородов в бюджет Свердловской области поступили почти 190 млн. рублей на реализацию проекта индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске. На получение статуса ТОРов претендует ещё ряд муниципалитетов. Это Первоуральск, Лесной и Новоуральск.